Lautaro Martinez: «Il mio segreto è la voglia! Supercoppa? Siamo carichi»

Lautaro Martinez è stato intercettato a San Siro al termine di Inter-Verona, partita del diciottesimo turno di Serie A andata in scena alle 20.45 e vinta 1-0 dai nerazzurri proprio con un gol dell’argentino. Ecco quanto dichiarato a DAZN dopo il fischio finale

GRANDE VOGLIA – Lautaro Martinez parla così al termine di Inter-Verona: «Ancora dobbiamo migliorare tantissimo, oggi dovevamo vincere, lo abbiamo fatto a fatica perché loro giocano a tutto campo però abbiamo fatto punti importanti. Qual è il segreto della mia forma? Sicuramente la voglia, anche al Mondiale avevo voglia di fare bene e non ho potuto per il problema alla caviglia. Uno cerca di stringere i denti per dare sempre una mano ai compagni e a tutta la gente. Scudetto? Parliamo delle nostre cose, di cercare ogni giorno di migliorare i dettagli perché alla fine oggi il calcio si decide nei dettagli. Supercoppa? Siamo carichi perché è un derby, una finale, ci si gioca un altro titolo. Dobbiamo abitarci anche a vincere e giocare una finale, sarà una partita bella da giocare».