Lautaro Martinez: «Gol importante, ma ancora di più la vittoria!»

Lautaro Martinez è intervenuto dall’Unipol Domus dove è da poco terminata Cagliari-Inter, anticipo della diciottesima giornata di Serie A, l’ultima del 2024. Di seguito quanto dichiarato a DAZN nel post-partita dal capitano nerazzurro che ha finalmente ritrovato la rete

GOL E VITTORIA – Lautaro Martinez parla così dopo Cagliari-Inter: «Sono contento perché abbiamo affrontato una squadra difficile, per noi questa vittoria era importante prima della Supercoppa. Era importante vincere e lo abbiamo fatto. Il gol è importante ma cosa ancora più importante è la vittoria dell’Inter. Sicuramente noi lavoriamo e scendiamo in campo per portare trofei all’Inter, l’importante è che ognuno faccia il lavoro che chiede il mister e quello utile alla squadra. Siamo un gruppo straordinario, che lotta per il compagno e questa è la cosa principale che ci diamo nello spogliatoio. Dobbiamo fare un 2025 uguale al 2024».