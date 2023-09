Lautaro Martinez: «Gol? Importante che l’Inter vinca. Lukaku…»

Lautaro Martinez ha parlato nel post partita di Inter-Fiorentina, match finito 4-0 per i nerazzurri. Le sue parole di commento a Dazn

FELICE − Questo il commento di Lautaro Martinez post partita di Inter-Fiorentina: «Sono contento e felice, importante che la mia famiglia sta bene. Quella è la cosa principale. Io cerco sempre di dare il massimo, il 100%. Ogni giorno lavoro per migliorare, voglio crescere ogni giorno per dare una mano ai compagni. Sono contento per come ho iniziato. La cosa principale è l’aggressione, oggi abbiamo giocatori che lo possono fare. Recuperare palloni vicino l’area degli avversari è sempre importante, perché vuol dire creare più occasioni da gol. Come oggi, al primo gol. Così si aprono le partite. Aiuto sempre i compagni, cerco sempre di fare tanto lavoro per la squadra, poi se arriva il gol meglio. Importante che l’Inter vinca. Il Milan si è rinforzato tanto, sappiamo il loro valore. Ma prima pensiamo alla nazionale e poi abbiamo tempo per pensare al Milan, che sarà una partita importante come tutte le altre. Thuram con la mitragliatrice? Non esulto più così. Lukaku? Thuram è un grande giocatore, Arnautovic pure e Alexis pure. Sono contento per loro».