Lautaro Martinez: «Gol dedicato ai miei compagni. A Riyadh portiamo due cose!»

Lautaro Martinez si è espresso al termine di Cagliari-Inter, sottolineando la sua gioia per il ritorno al gol e ricordando i prossimi impegni dei nerazzurri.

LE DICHIARAZIONI – Così Lautaro Martinez a InterTV nel post-partita di Cagliari-Inter: «Aspettavo il gol da tanto. Lo dedico ai miei compagni, che mi tengono sempre vivo e mi spingono. Noi siamo i primi difensori, per cui il gol a volte manca, ma il lavoro per la squadra deve essere comunque presente. C’era successo anche contro il Como, squadra che pressa alta ed è chiusa, di avere qualche difficoltà all’inizio. Noi siamo stati bravi a mantenere la calma, evitando che il Cagliari potesse trovare il gol grazie a una ripartenza».

Lautaro Martinez sugli impegni di Supercoppa Italiana che attendono l’Inter

PROSSIMO OBIETTIVO – Lautaro Martinez si è successivamente pronunciato in merito alla prossima competizione che vedrà impegnata l’Inter a Riyadh: «Siamo contenti e felici per i tre punti che portiamo a Milano prima di volare per Riyadh. Lavoriamo tutti con quello che ci chiede il mister, così da crescere costantemente di livello. Come l’anno scorso, vogliamo fare una gara simile contro un top club (in semifinale di Supercoppa contro l’Atalanta, ndr,). Bisogna recuperare le energie per andare lì con tutta la voglia e tutto l’entusiasmo, come facciamo sempre, provando a vincere contro l’Atalanta per giocarci poi la finale».