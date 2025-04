Lautaro Martinez gode: «Inter ha due coglioni così! La ricorderemo a lungo»

Lautaro Martinez si è espresso al termine di Inter-Bayern Monaco, sfida conclusasi con il punteggio di 2-2. Di seguito il commento del Toro, entusiasta per il passaggio del turno dei nerazzurri.

LE DICHIARAZIONI – Lautaro Martinez si è così espresso a Prime Video nel post-partita di Bayern Monaco–Inter: «Ricorderemo per tanto tempo questa partita, l’Inter ha due coglioni così. Dietro la semifinale c’è tantissimo lavoro, tantissimo sacrificio. L’Inter non molla, ha personalità, cuore, testa. In qualche momento oggi abbiamo sofferto, ma abbiamo dimostrato di essere in grado di fare grandi cose. Noi abbiamo sempre l’obiettivo di vincere tutto, questa è la nostra mentalità. Barcellona? Sarà una partita importante contro un grande avversario. Prepareremo adesso la gara contro il Bologna e più avanti penseremo ai catalani».