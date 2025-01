Lautaro Martinez: «Fonseca e Conceicao simili. Sereno all’Inter»

Lautaro Martinez ha parlato nella conferenza stampa di vigilia di Inter-Milan, sfida valida per la finale di Supercoppa Italiana. Di seguito le sue dichiarazioni.

CONFERENZA STAMPA DI LAUTARO MARTINEZ, VIGILIA DI INTER-MILAN

Lautaro Martinez, come stai e quanto ti stimola la finale contro l’unica squadra che vi ha battuto in Serie A?

Mi stimola tanto perché è una finale, un derby, e sappiamo tutti quanto sia importante. Si tratta del primo trofeo che affrontiamo, il primo obiettivo dell’anno. Come diciamo sempre, giochiamo per vincere ogni competizione. Guardo poco alle statistiche, sicuramente è importante il gol, ma ancor di più lo è una vittoria dell’Inter. In questo momento, sono contento che l’Inter stia facendo un ottimo lavoro. Speriamo di affrontare la gara nel migliore dei modi.

Anche in passato ti sono capitati momenti in cui segnavi di meno. Questo qui è diverso?

All’inizio era dovuto alla preparazione non adeguata a ciò che volevo. Ho avuto poco tempo. Per il resto, mi sento diverso. I momenti così li ho già vissuti, ma secondo me questo è il peggiore. Ma io mi sento bene, sono contento, mi sento di essere tornato nella forma che voglio io. Sono tranquillo anche se i gol non arrivano. Ci sono altri compagni che ora stanno segnando, il che è importante. L’unica cosa che ho in mente oggi è che l’Inter vinca.

I compagni vogliono farti segnare. Come ti fa sentire questo?

Questo è importante, loro riconoscono il valore della squadra. Anche quando non segno, cerco sempre di dare il mio contributo al bene collettivo.

Come vi sentite?

Benissimo. Stiamo bene come gruppo, come squadra. Questo è importante, dato che affrontiamo una squadra forte, quella che ci ha battuto finora in campionato. Proveremo a portare il trofeo a casa, che è ciò che tutti vogliamo.

Che impressione le ha fatto il Milan?

Si è trattato di una partita in cui si sono viste cose simili a quelle fatte con Fonseca, magari anche a causa del poco tempo che hanno avuto per lavorare. Noi continueremo a preparare la gara, vedendo cosa fanno loro. Sulla partita contro la Juventus, penso che i bianconeri stessero vincendo in maniera meritata, ma nel calcio può sempre cambiare tutto per un episodio. I dettagli fanno la differenza, cosa accaduta anche in quella gara.

Sarà un derby di Milano lontano da San Siro. Che differenza si aspetta?

Sicuramente non ci saranno tutti i tifosi cui siamo abituati, ma noi siamo concentrati nel vincere la partita. Questo è ciò che vogliamo.

C’è stata una grande esultanza del pubblico al tuo gol nella finale dello scorso anno contro il Napoli. Che passione vedi per il calcio in Arabia Saudita?

Giocare qui è stato importante per noi, negli anni precedenti in cui siamo venuti a Riyadh. Bellissimo essere riuscito a segnare in entrambe le finali giocate qui. Ora ci sarà un derby, l’importante è recuperare bene. Contro l’Atalanta è stata una partita fisica, ma sono tranquillo, domani faremo una grande gara.