Lautaro Martinez: «Finito il lavoro con carattere! Voglio Inter così»

Lautaro Martinez ha ritrovato la rete nel pareggio 3-3 fra Inter e Benfica. Risultato con cui i nerazzurri si qualificano alle semifinali di Champions League. Queste le parole del “Toro” ai microfoni di Sky Sport

SIGNIFICATO – Queste le parole di Lautaro Martinez: «Una giornata molto speciale. Dopo aver raggiunto i quarti abbiamo detto che dovevamo andare più avanti. Anche all’andata abbiamo fatto una partita importante, portando a Milano due gol di vantaggio. Poi abbiamo finito il lavoro qui, con grande carattere e grande personalità ed uno spirito di squadra importante. Questo premio è per tutti i compagni, oggi ognuno ha corso per l’altro. E questo che voglio vedere nell’Inter. Derby col Milan? Sarà una partita speciale, i tifosi ci faranno sapere in queste settimane quello che arriva. Chiedo ai miei compagni di pensare al campionato, abbiamo dei punti da recuperare, e poi pensare alla prima partita col Milan che sarà molto bella da giocare. Gol? Io cerco sempre di dare una mano alla squadra. L’attaccante vive di gol, oggi ho fatto l’assist a Nicolò poi fare il gol sotto la curva importantissimo. Differenza col campionato? Voglio un Inter così dove tutti corrono per gli altri. Dobbiamo essere fratelli, a volte le cose non vanno come uno vuole. Oggi abbiamo dimostrato che la squadra c’è, dobbiamo continuare su questa strada».