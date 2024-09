Lautaro Martinez: «Film seconda stella? Emozionante rivivere quei momenti!»

Lautaro Martinez, uno dei grandi protagonisti della seconda stella dell’Inter, racconta le sue emozioni nell’assistere per la prima volta alla proiezione del film “Inter. Due Stelle sul cuore”.

ANTEPRIMA – Mentre l’Inter è impegnata nella nuova stagione un film che riavvolge il nastro di quella precedente sta per uscire al cinema. Dal 19 fino al 25 settembre, infatti, le sale cinematografiche italiane proietteranno il film incentrato sulla trionfale cavalcata nerazzurro verso la seconda stella. La squadra di Simone Inzaghi, insieme allo stesso tecnico, al suo staff, ai vertici e alla dirigenza dell’Inter, hanno potuta assistere in anteprima alla visione di “Inter. Due Stelle sul cuore”. In occasione della première, tenutasi ieri all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano, capitan Lautaro Martinez ha raccontato l’emozione di ripercorrere gli emozionanti momenti che hanno condotto l’Inter allo storico ventesimo scudetto.

Lautaro Martinez ripercorre lo scudetto della seconda stella!

PER SEMPRE NEL CUORE – Intervistato da Inter TV nel corso della première, Lautaro Martinez ha dichiarato: «Il film sulla seconda stella dell’Inter? Siamo contentissimi perché anche per noi è una cosa speciale rivivere questi momenti vissuti lo scorso anno. Anche per noi sarà emozionante riviverli. Sono tanti i ricordi e le emozioni che porterò per sempre dentro perché stato uno scudetto speciale ed unico. I momenti belli a San Siro, con tutta la gente, e anche quelli fuori casa, perché i nostri tifosi ci accompagna sempre e ci dà un plus. Per noi che siamo in campo è molto importante. Sono felice e contento di quello che abbiamo fatto e adesso dobbiamo continuare».