Lautaro Martinez: “Felice all’Inter! Vi spiego la reazione dopo il cambio”

Lautaro Martinez Inter-Pisa

Lautaro Martinez ha parlato con Conte alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter di Champions League (vedi articolo). Inevitabile che le domande all’attaccante argentino abbiano riguardato la sua reazione dopo il cambio di Genova e il discorso contratto. Queste le sue parole raccolte in diretta da Inter-News.it.

CONFERENZA LAUTARO MARTINEZ – Questa la conferenza stampa di Lautaro Martinez alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter.

Si è parlato tanto del rinnovo del tuo contratto. Ci fosse la possibilità di rimanere tutta la carriera in nerazzurro lo faresti?

Io lavoro ogni giorno per migliorare. Oggi lavoro per l’Inter, per fare il meglio della squadra. Sono felice, lavoriamo ogni giorno per vincere e per portare l’Inter il più in alto possibile. Questo è quello a cui penso oggi, domani non lo so cosa succederà ma oggi posso dire che all’Inter sono felice. I tifosi li ringrazio per tutto l’affetto, anche tutta la gente che lavora per il club e mi è sempre stata vicina: questo è l’importante e quello a cui posso rispondere oggi.

A Genova sei uscito e ti sei un po’ arrabbiato. Il mister ha spiegato che era per la partita: ti innervosisci spesso così quando non va come vuoi tu?

Mi sono arrabbiato con me stesso, perché non ho fatto la partita che volevo. Quando sono uscito l’emozione era così: ho fatto quello, mi è uscito da dentro e niente. Oggi sono contento e pronto per domani.