Lautaro Martinez: «Farris ci ha caricato all’intervallo. Non pensiamo al Napoli»

Lautaro Martinez si è espresso nel post-partita di Inter-Empoli, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 3-1. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Lautaro Martinez ha così parlato a InterTV al termine di Inter-Empoli, match conclusosi per 3-1: «Abbiamo fatto un’ottima gara col Bologna, ma i dettagli ci hanno portato a non vincere la partita. Oggi dovevamo rispondere: nel primo tempo abbiamo fatto un po’ di fatica, perché loro si sono chiusi bene, mentre nel secondo abbiamo trovato i giusti spazi dopo il gol. Siamo risultati i giusti vincitori della gara. Potevamo fare qualcosa in più nel primo tempo. Nell’intervallo abbiamo parlato benissimo tra di noi, Farris è stato bravissimo in questo, così siamo tornati dagli spogliatoi con la giusta mentalità e il giusto approccio».

Lautaro Martinez sul suo momento e sulla stagione ancora da vivere all’Inter

IL COMMENTO – Lautaro Martinez si è successivamente soffermato sul suo ritorno a uno stato di forma ottimale e sul futuro dell’Inter: «Nei momenti di difficoltà ho cercato sempre di dare il massimo. Sono tranquillo perché penso di averlo fatto. Mi sto allenando bene, sto bene fisicamente. L’importante è continuare su questa strada. Tutti gli attaccanti stanno lavorando bene, consapevoli di dover essere i primi difensori. Bisogna continuare così, evitando di perdere altri punti per strada. Ora guardiamo avanti, ci aspetta una stagione ancora lunga in cui tutti devono essere pronti. Era importante tornare a vincere di fronte ai nostri tifosi, ma anche per questioni di classifica. Dobbiamo correre dietro al Napoli, ma guardando a noi stessi».