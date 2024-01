Lautaro Martinez: «Che emozione! Orgoglioso di questa squadra»

Lautaro Martinez ha parlato al termine di Napoli-Inter, finalissima di Supercoppa italiana andata in scena a Riad decisa proprio dalla sua rete al 91′. Di seguito quanto dichiarato dal capitano nerazzurro a Mediaset

ORGOGLIO – Lautaro Martinez parla così dopo l’epilogo di Napoli-Inter, finale di Supercoppa italiana: «Sono molto orgoglioso, molto contento perché abbiamo capito che oggi era un obiettivo per la nostra stagione perché siamo stati eliminati dalla Coppa Italia e oggi era una grande opportunità. Dopo una grande partita con la Lazio, oggi dovevamo fare il nostro lavoro con un giorno in meno di riposo, abbiamo fatto fatica ma l’importante è che l’abbiamo portata a casa per il terzo anno. Sono orgoglioso di questa squadra. Cosa c’era in quella corsa verso la Curva? Emozione, non volevo togliere la maglia per il giallo ma è un’emozione in quei momenti. A volte non ci pensi a queste cose, è un momento unico. In Coppa Italia ho fatto il mio centesimo gol e oggi ho raggiunto un grande come Vieri».