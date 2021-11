Lautaro Martinez: «Dzeko mi aiuta! Oggi dobbiamo essere lucidi»

Lautaro Martinez prima di Milan-Inter, valevole per la dodicesima giornata di Serie A 2021-2022, su DAZN ha parlato del suo compagno di reparto, Edin Dzeko, e della partita di oggi.

LUCIDI – Lautaro Martinez prima di Milan-Inter, su DAZN ha parlato così: «Dzeko è un giocatore di esperienza, sa cosa deve fare. Lui mi aiuta per continuare a crescere. Ha fatto una carriera incredibile! Dobbiamo avere la testa lucida per dimostrare quello per cui abbiamo lavorato».