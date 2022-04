Lautaro Martinez: «Due grandi palle e grandi gol! Vogliamo l’Inter in alto»

Lautaro Martinez è il primo giocatore che si è fermato a parlare con Inter TV dopo il derby contro il Milan. Queste le sue considerazioni a caldo sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia, indirizzata dalla sua splendida doppietta.

GOLEADOR! – Lautaro Martinez commenta Inter-Milan: «Cerco sempre di prendere la porta, oggi per fortuna ho fatto due gol ma grazie ai miei compagni e al Tucu nel secondo che ha visto il movimento che ho fatto dietro al difensore. Due grandi palle e due grandi gol. Sicuramente per noi è importante arrivare alla seconda finale di questo anno. Siamo contenti perché lavoriamo per questo, per lasciare sempre l’Inter in alto. Oggi abbiamo dimostrato ancora carattere e personalità, un bel gioco pure: era quello preparato in settimana. Ci lascia tanta fiducia, i derby si devono vincere: oggi era una semifinale, l’andata era finita 0-0 e bisognava vincere facendo gol. Abbiamo preparato questa partita e l’abbiamo fatto alla grande, siamo felici per questo. Ringrazio i tifosi per il supporto».