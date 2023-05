Lautaro Martinez: «Due gol in 11′, complimenti ai compagni!»

Lautaro Martinez non ha segnato ma ha dato una grossa mano in Milan-Inter 0-2, soprattutto col velo per Mkhitaryan sul raddoppio. Le sue parole arrivano anche dal post partita di Inter TV.

VITTORIA CON LA FASCIA – Lautaro Martinez mantiene la soddisfazione dopo Milan-Inter: «Sicuramente è una vittoria importantissima per noi, un risultato ottimo. Abbiamo approcciato la partita nella maniera giusta, quindi contentissimo per la differenza che abbiamo trovato oggi. Da capitano? Sicuramente per me è una cosa bellissima, per me e per la mia famiglia, per tutto il lavoro dietro. Con o senza fascia cerco di aiutare i compagni e dare una mano in qualsiasi modo, oggi sicuramente è stato un derby bellissimo. Adesso dobbiamo pensare al campionato, poi al ritorno. Faccio i complimenti a tutti i miei compagni, perché siamo scesi in campo nel modo in cui avevamo preparato pressando il Milan nella loro metà campo. Quei due gol in 11′ ci hanno permesso di avere un vantaggio importante, adesso dobbiamo finire il lavoro fra una settimana. Ora dobbiamo pensare al Sassuolo, che sarà una partita molto difficile, poi al ritorno che sarà una partita simile a questa».