Lautaro Martinez: «Dopo 5 anni di Var qualcosa non va! Avanti insieme»

Lautaro Martinez si è concesso ai microfoni di Sky Sport nel post gara di Monza-Inter. Il Toro è apparso molto rammaricato per il pareggio e soprattutto per la rete del 3-1 annullata

ERRORE INCREDIBILE − Le parole di Lautaro Martinez nel post gara del Brianteo: «Il gol annullato ha pesato tanto, perché questi episodi fanno la differenza. Se dopo 5 anni di Var si commettono ancora questi errori allora vuol dire che qualcosa non va. Io non ero a favore del Var. Ha fatto male a noi e al calcio non fa bene questo. Sappiamo che le tre squadre davanti a noi sono forti e sono in un grande momento, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Non possiamo perdere altri punti, dobbiamo andare avanti a testa bassa e pedalare. Tutti insieme».