Lautaro Martinez: “Difendiamo maglia con orgoglio! Mentalità Conte. Vidal…”

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni della “Domenica Sportiva” su “Rai 2” al termine di Napoli-Inter, sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 1-3. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante, autore della terza rete nerazzurra

LAVORO E GRUPPO – Lautaro Martinez parla così ai microfoni della “Domenica Sportiva” dopo la vittoria dell’Inter sul campo del Napoli: «Noi crediamo al lavoro giorno per giorno, oggi abbiamo fatto una buona prestazione e non era facile. Il Napoli gioca bene a calcio e il San Paolo è uno stadio complicato. Abbiamo fatto bene e siamo contenti perché abbiamo portato tre punti a casa. Si sta creando un grande gruppo, il mister tutti i giorni parla con noi e dobbiamo continuare così per migliorare e fare il meglio per l’Inter, per essere fratelli in campo e difendere la maglia con orgoglio. Oggi abbiamo portato a casa tre punti importanti per noi su un campo difficile».

AFFETTO – Lautaro Martinez sottolinea la grande stima che nutre nei confronti di Romelu Lukaku: «Lukaku è una grande persona, un grande uomo e lo dimostra fuori dal campo. Stiamo bene e vogliamo continuare così per l’Inter, per noi, per i compagni e soprattutto per i tifosi che danno tutto per noi».

TESTA A TESTA – Lautaro dice poi la sua sul duello con la Juventus: «Se siamo alla pari della Juventus? La Juventus è una squadra forte, hanno molta qualità. Noi pensiamo a migliorare sempre e dare tutto per l’Inter e dobbiamo continuare a lavorare. E’ questo il messaggio che Conte dice sempre».

MERCATO E SVOLTA – Infine, una battuta su Arturo Vidal e sul cambio di mentalità dettato da Antonio Conte: «Se con Vidal potremmo essere alla pari della Juventus? Questo non lo so io, chi arriva deve lavorare. Stiamo pensando solo a entrare in campo per dare tutto, stare lì vicino alla Juventus e continuare a fare quello che stiamo facendo. Le coppie d’attacco di Juventus e Lazio? Sono tutti giocatori importanti, di qualità ed esperienza. Noi stiamo facendo il nostro lavoro. Se la giornata ad Appiano è diversa dall’anno scorso? Sì sì chiaro, con questo mister stiamo davvero lavorando bene. E’ una mentalità diversa rispetto all’anno scorso e siamo tutti contenti».