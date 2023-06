Lautaro Martinez: «Delusione ma anche orgoglio, mancato poco»

Lautaro Martinez mastica amaro per come l’Inter ha perso la finale di Champions League contro il Manchester City. Dalla zona mista, l’attaccante argentino ha però fatto intendere come per lui questo possa essere un punto di partenza.

ENORME RAMMARICO – A Lautaro Martinez non va giù come l’Inter si sia dovuta arrendere in finale di Champions League: «Molta delusione, però anche molto orgoglio per quello che abbiamo fatto e per quello che è stata questa finale. È mancato poco per portare la coppa a casa. Avevamo il controllo della partita, il Manchester City non stava dominando e stavamo facendo bene quello che avevamo preparato. C’è molta tristezza perché non abbiamo potuto finalizzare, però dobbiamo essere orgogliosi per il lavoro fatto in questa stagione e in questa Champions League. Speriamo che sia l’inizio di qualcosa di importante».