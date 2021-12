Lautaro Martinez: «Dato un segnale per il campionato e noi! Stiamo bene»

Anche Lautaro Martinez ha parlato a Inter TV nel felice post partita di Inter-Spezia. Ecco le sue dichiarazioni dal Meazza, dopo la vittoria per 2-0 nel turno infrasettimanale di Serie A con suo gol e assist.



BEL SUCCESSO – Così Lautaro Martinez dopo Inter-Spezia: «Era importante. Abbiamo fatto un’ottima partita, il campo non stava bene e sinceramente non è nello stato che vogliamo. Non potevamo fare il meglio nostro, ma soprattutto l’Inter ha fatto un’ottima partita di pressione. Loro si sono messi tutti dietro, abbiamo trovato meno spazi del solito ma abbiamo vinto e questo è importante. Terza vittoria di fila? Un segnale importante per il campionato e anche per noi. Abbiamo perso dei punti importanti che abbiamo lasciato, ora siamo lì a un punto dalla testa alla classifica del Napoli. Dobbiamo continuare a lavorare, ora ci aspetta una partita dura e dobbiamo fare meglio di quello che stiamo facendo. Stiamo bene, siamo in forma e siamo contenti e felici di giocare questo calcio, che alla gente piaccia questa Inter. È importante: siamo offensivi, creiamo tanto e facciamo tanti gol. È importante quello che stiamo facendo, per portarlo avanti bisogna ancora lavorare con continuità. Siamo sulla strada giusta, lo vedete tutti e siamo contenti. Ora servirà la testa e riposare bene per chiudere bene l’anno, poi cercare di andare avanti il più possibile».