Lautaro Martinez: «Daremo tutto in campo! Sarà uno spettacolo»

Lautaro Martinez ha promesso ai tifosi dell’Inter di dare tutto in campo per la finale di Champions League, in programma domani contro il Manchester City

DARE TUTTO − A Inter Tv, Lautaro Martinez ha detto la sua sulla finale: «Aguero? Ci ho parlato un po’, lui tifa per il City ma è contento che io sono arrivato qua. Ci ha detto che abbiamo meritato. Noi speriamo di finire questa Champions League nel migliore dei modi. Bisogna giocare senza paura, sappiamo del valore nostro e di quello loro. Abbiamo giocato partite di alto livello, siamo in una finale e dobbiamo giocarla come si deve. Ci prepareremo al meglio negli ultimi due allenamenti, per lo spettacolo di domani. Ai tifosi prometto che lasceremo tutto sul campo, dobbiamo lasciare sempre l’Inter più in alto possibile. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo».