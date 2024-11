Lautaro Martinez una furia contro l’arbitro: «7′ di recupero, fa rabbia!»

Lautaro Martinez, eletto miglior giocatore in Inter-Venezia terminata sul risultato di 1-0 grazie proprio a un suo gol, in un’intervista realizzata da DAZN esprime il suo dissenso nei confronti della scelta arbitrale di concedere sette minuti di recupero nel secondo tempo. Non manca il tempo anche per sottolineare gli errori personali e di squadra.

LE DICHIARAZIONI – Lautaro Martinez si è lamentato a DAZN al termine di Inter-Venezia: «Nel primo tempo zero minuti di recupero, nel secondo tempo addirittura sette. Questo non va bene! Dobbiamo migliorare tutti per andare avanti, se andiamo avanti così il calcio va avanti e noi ci fermiamo. Se vogliamo un calcio migliore dobbiamo dare tutti il nostro, per questo mi arrabbio. Ma va bene così, ci prendiamo questi tre punti e continuiamo a lavorare perché noi lavoriamo dentro il campo. Non voglio dare colpe agli altri, è vero che dobbiamo chiudere le partite prima». L’attaccante argentino ha quindi invitato la squadra ad assumere un atteggiamento diverso rispetto a quello mostrato varie volte in questo inizio di stagione.

Lautaro Martinez sull’importanza del gol in Inter-Venezia

LO SCENARIO – Così Lautaro Martinez sul valore del suo gol realizzato a San Siro contro il Venezia: «Era ora che tornassi al gol a San Siro. Nel primo tempo ne ho sbagliati due, ma sono contento perché il mio gol è servito a portare i tre punti alla fine».