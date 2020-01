Lautaro Martinez: “Continuiamo con quello che stiamo facendo. Atalanta…”

Lautaro Martinez è stato intervistato da Inter TV nel prepartita di Inter-Atalanta, l’ultima partita per la squadra di Conte nel girone d’andata di Serie A. Queste le parole del giocatore, che sarà protagonista alle ore 20.45.

IMPEGNO DA ONORARE – Lautaro Martinez presenta Inter-Atalanta su Inter TV: «L’ha detto anche il mister, è una squadra che sta in forma. Dobbiamo fare il lavoro giusto e fare quello che abbiamo fatto in allenamento, cercando di vincere la partita che è importante per noi e per i tifosi. Sono aggressivi, vanno all’uno contro uno in tutto il campo. Dobbiamo essere bravi a palleggiare e incontrare l’uomo libero, trovare gli spazi per andare in porta. Miglior difesa contro miglior attacco? Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, se l’Inter vince è meglio per noi. Dobbiamo continuare così».