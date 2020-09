Lautaro Martinez: “Contento per la vittoria, abbiamo iniziato bene”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Inter-Pisa

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina nell’anticipo di questa sera. L’attaccante argentino ha segnato il primo gol dell’Inter nella nuova stagione

CONTENTO PER LA VITTORIA – Lautaro Martinez è soddisfatto per il risultato: «Sono contento, abbiamo iniziato la nuova stagione bene, con cattiveria, intensità, quello che vuole il Mister. Siamo contenti, abbiamo rubato molti palloni e fatti 4 gol contro una squadra che lotta, corre, è molto difficile da affrontare. La squadra è contenta, ha fatto tre punti e questo è l’importante».

UN GOL PER LA COMPAGNA – Lautaro Martinez dedica il gol alla sua compagna che lo renderà presto padre: «Lei è sempre presente, veramente è una persona che sta al mio fianco. Oggi ho fatto gol per lei e per la bimba che arriverà, sono molto felice per lei, per la mia famiglia in Argentina che sicuramente è felice, mi stanno sempre vicini. L’importante è che la famiglia sia contenta».