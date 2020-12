Lautaro Martinez: “Contento perché l’Inter ha vinto. Ora ritrovare la testa”

Lautaro Martinez Inter-Pisa

Lautaro Martinez ha commentato a Inter TV la partita contro il Verona, ultima del 2020 in Serie A. Ecco le parole del giocatore, in gol questa sera nel match della quattordicesima giornata di campionato vinto 1-2 al Bentegodi.



VITTORIA FONDAMENTALE – Lautaro Martinez parla a Inter TV dopo Verona-Inter: «Un valore importante, perché abbiamo vinto l’anno con una vittoria e con sette vittorie di fila. Siamo contenti per il risultato. La gestione? Possiamo anche fare di più, abbiamo avuto delle occasioni ma siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Chiudere l’anno con questa vittoria era quello che volevamo e ce l’abbiamo fatta. Adesso riposiamo un po’ e poi pensiamo all’anno prossimo. Certo, per un attaccante è sempre bello fare i gol. Oggi ho potuto farlo e ho potuto aiutare la squadra, aprire le marcature che era importante. Sono contento perché l’Inter ha vinto. Energie spese? Più fisicamente. Affrontavamo una squadra che fa ripartenze. Adesso questi giorni servono per ritrovare la testa e poi ripartire».