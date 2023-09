Lautaro Martinez: «Contento con Thuram. Inter, lavoro mentale»

Quattro gol in tre partite per Lautaro Martinez, doppietta oggi in Inter-Fiorentina. L’attaccante ha rilasciato un’intervista a Inter TV nel dopogara.

ANCORA IN GOL – Lautaro Martinez prosegue il suo inizio di stagione perfetto: «Sono contento, adesso dopo aver fatto bene c’è questa sosta e dobbiamo farci trovare pronti. L’intesa con Marcus Thuram? Facciamo dei turni, sono contento di scambiarmi di ruolo con lui. Ma hanno fatto bene tutti. Lavoro mentale? Tantissimo, è un fattore dentro la partita. Dobbiamo essere concentrati novanta minuti, oggi l’abbiamo sostenuto ed è importante come segnale. Il derby è la partita più speciale per questo club, ora ognuno penserà alla nazionale ma anche a quello che arriva. Sarà importante e una partita bella da giocare».