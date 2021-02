Lautaro Martinez: Â«Contenti, siamo dove volevamo! Lavoriamo per starciÂ»

Lautaro Martinez: «Contenti, siamo dove volevamo! Lavoriamo per starci»

Lautaro Martinez – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Lautaro Martinez è stato uno dei giocatori in campo durante Inter-Lazio. Queste le sue considerazioni a Inter TV a seguito del 3-1 che ha permesso ai nerazzurri di conquistare il primo posto in classifica a sette giorni dal derby.



SORPASSO! – Lautaro Martinez commenta Inter-Lazio su Inter TV: «Il terzo gol? Non me lo ricordo bene (ride, ndr). Abbiamo fatto una ripartenza, Romelu Lukaku è andato con due avversari: gliel’ho chiamata, me l’ha passata e ho fatto gol. Dopo abbiamo esultato tutti insieme, perché è una cosa che noi sentiamo troppo. Siamo uniti dentro lo spogliatoio, oggi abbiamo dimostrato grande carattere e grande gioco di squadra. Siamo stati compatti in fase di possesso e non possesso, abbiamo fatto male alla Lazio».

GRAN RIVALE – Lautaro Martinez elogia la Lazio: «Loro vincevano da tante partite di fila. Sapevamo di trovare una squadra forte, che in campionato si sta giocando tanto. Noi oggi dovevamo fare il nostro lavoro: l’abbiamo fatto, abbiamo vinto, preso tre punti e siamo in testa alla classifica. Come dico sempre entro in campo e a volte le cose escono bene o meno, ma cerco di dare sempre il massimo. Oggi abbiamo dato tutti il massimo, siamo molto contenti perché siamo lì dove volevamo. E lavoriamo per stare lì».

STRACITTADINA – Lautaro Martinez chiude sul derby: «Andiamo partita dopo partita. Lasciamo questa dietro, abbiamo il derby. Sappiamo che in campionato abbiamo perso e che in Coppa Italia non è stato facile: dobbiamo prepararla bene per fare poi bene in campo».