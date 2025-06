Lautaro Martinez: «Chivu mi ha sorpreso. All’Inter aria rinnovata!»

Un altro gol del capitano al Mondiale per Club apre la strada della vittoria all’Inter. Dopo la sfida contro l’Urawa Reds Lautaro Martinez racconta le sue impressioni sul nuovo allenatore Cristian Chivu e sull’atteggiamento della sua squadra.

LA PRESTAZIONE – Lautaro Martinez, intervistato da SportMediaset alla fine di Inter-Urawa Reds, dichiara: «Abbiamo studiato questa gara. Sapevamo che sarebbe stato così, un blocco unico. Alla fine erano tutti dieci dietro la palla, con poco spazio tra le linee e ci lasciavano il gioco però poi scorrevano le linee. È stata una gara molto difficile: prendendo gol abbiamo dovuto correre da dietro. Però l’importante è il riscatto e la voglia di continuare a provare, a giocare, ad andare in avanti. Anche nelle difficoltà è questo quello che conta. Sicuramente dobbiamo migliorare perché con un tiro in porta ci hanno fatto gol. Quest’aspetto è da migliorare tanto».

Lautaro Martinez analizza Inter-Urawa Reds. Poi la soddisfazione per la news entry Chivu!

ATTEGGIAMENTO – Lautaro Martinez prosegue parlando della sua Inter: «Questo il punto di svolta al Mondiale per Club? Può essere. Anche col Monterrey abbiamo fatto tantissimo possesso palla però non siamo riusciti a sfondare la difesa, perché anche loro hanno lavorato benissimo. Dobbiamo dare qualcosa in più perché a volte qualità e palleggio non bastano. Serve la voglia di andare a vincere e di cercare la porta avversaria degli ultimi minuti. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene».

PROSSIMO AVVERSARIO – Pensando a quello che sarà il prossimo avversario dell’Inter al Mondiale per Club, Lautaro Martinez dichiara: «Oggi abbiamo giocato in un campo migliore dell’altra volta, la palla scorreva di più. Anche il tempo aiuta sicuramente, ma quando i campi sono così la palla scorre veloce e riesci a fare le giocate che vuoi tu. Adesso affronteremo una squadra che ha un’idea di gioco, ha un allenatore che negli anni precedenti ha vinto tanto. Il River Plate ha giocato tanti anni insieme a lui. Io li conoscono perché sono argentini, ho tanti ex compagni della Nazionale lì. Sarà una gara importante, di livello alto, quindi dobbiamo prepararci bene e recuperare energie».

NUOVO ALLENATORE – Sulla grande novità dell’estate interista, Lautaro Martinez afferma: «Testa più sgombra? Quando arriva un mister nuovo, gente nuova, l’aria si rinnova. Chivu ci sta dando tanto e noi lo stiamo aiutando tanto perché tutti abbiamo bisogno di dare il nostro contributo. Dobbiamo credere in tutto quello che ci dice e che prepariamo perché è un ottimo allenatore che mi ha sorpreso tanto».