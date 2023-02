Lautaro Martinez: «Chiuderla prima? Così più bello! Ho tanta fiducia»

C’è Lautaro Martinez su Inter TV per commentare il derby contro il Milan di questa sera. Ecco le sue parole al termine del posticipo della ventunesima giornata di Serie A, deciso dal suo gol di testa al 34′.



ANCORA GOLEADOR! – Lautaro Martinez parla nel post partita del derby Inter-Milan: «Sono contento. Cosa succede quando gioco i derby? Questa è una cosa che magari come statistica conta poco, perché in queste partite conta che l’Inter deve vincere. Oggi l’abbiamo fatto un’altra volta, ho fatto gol e aiutato la squadra: è quello che mi interessa di più. Abbiamo lavorato tanto in settimana, perché si parlava tanto del cambio modulo loro. Oggi abbiamo affrontato una squadra chiusa, ma abbiamo lavorato tanto e messo la partita dalla nostra parte con tanta tranquillità. Magari potevamo chiuderla prima, però così è più bello. Mi sento molto bene, con tanta fiducia e tanta voglia. Questo è merito del lavoro, sempre, però devo continuare così a lavorare ogni giorno per migliorare e cercare sempre di dare il massimo e aiutare i miei compagni».