Lautaro Martinez durissimo: «Chi vuole restare, resti. Altrimenti via! Alcune cose non mi sono piaciute»

L’Inter perde 2-0 gli ottavi di finale contro il Fluminense. Lautaro Martinez ha un messaggio importante sia per i tifosi che per i suoi compagni di squadra.

OUT OUT – L’Inter perde ma sono le parole di Lautaro Martinez a destare scalpore: «Sicuramente mi fa male. Questo era l’ultimo obiettivo di questa stagione con le poche energie in corpo. Abbiamo messo il cuore, abbiamo messo tutto.. Dispiace tanto, io non voglio perdere. Dispiace per il gruppo. Però c’è una cosa che voglio dire, qua bisogna voler restare capito? Qui lavoriamo per obiettivi. Chi vuole stare con noi sta, chi non vuole restare deve andare via. Dico in generale! Noi siamo qui e facciamo di tutto. Ho visto delle cose che non mi sono piaciute. Come capitano e come capo del gruppo dico questo, sono così. Negli ultimi anni abbiamo riportato in alto l’Inter. Io voglio lottare per obiettivi importanti. Il messaggio è chiaro: chi vuole restare resta chi non vuole arrivederci. Chiedo scusa ai tifosi, un’altra sconfitta fa male. Noi però abbiamo dato tutto, è stata una stagione troppo lunga».