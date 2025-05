Lautaro Martinez sulla Champions League: «Sogno tutti i giorni di alzarla all’Inter!»

Lautaro Martinez si è espresso in vista della finale di Champions League tra il PSG e l’Inter, rivelando quanto sia radicato nella sua mente il desiderio di vincere il trofeo da capitano dei nerazzurri.

LA CONFESSIONE – Lautaro Martinez ha parlato alle frequenze di TNT Sports in merito alla finale di Champions League che la sua Inter disputerà contro il PSG. Il calciatore argentino ha spiegato il significato di un tale evento, pronunciandosi dalla prospettiva del suo ruolo di guida dei meneghini: «Sono sincero, ho sognato tutti i giorni di alzare la Champions League da capitano dell’Inter. Sarebbe un sogno essere nei poster di tutti gli angoli della squadra, così come avvenuto a Zanetti. La mia intenzione è di dare il meglio di me, nella notte di Monaco, così come cerco di fare sempre. Speriamo di portare il trofeo a Milano, dopo 15 anni, perché ciò sarebbe molto importante per noi e i tifosi».

Lautaro Martinez, PSG-Inter e non solo: segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme

NON SOLO IL LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!). Ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account).