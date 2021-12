Lautaro Martinez: «Campo San Siro non va bene così! Cresciuto con Conte»

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Spezia, sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri per 2-0. Di seguito le sue dichiarazioni

CAMPO DISASTROSO – Lautaro Martinez pala così ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Spezia: «Ancora abbiamo fatto quello che dovevamo, vincere a casa nostra e davanti ai nostri tifosi. Facciamo fatica a fare il nostro gioco su questo campo, speriamo di trovarlo migliore perché stiamo lottando per fare cose importanti e il campo deve essere all’altezza. Non è buono presentare un campo così, non ci permette di fare il nostro gioco. Magari sono più tranquillo, ho imparato tanto con Conte che mi ha fatto crescere in maniera diversa. Per quello lo ringrazio e oggi cerco di dimostrare giorno dopo giorno per migliorare e dare il meglio per l’Inter. Abraham fuori (vedi articolo)? E’ un giocatore importante per loro ma dobbiamo pensare a noi, dobbiamo riposare e preparare la partita che sarà dura sul loro campo».