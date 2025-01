Lautaro Martinez: «Asllani? Dà l’anima. All’Inter voglio tutti così! Assicuro una cosa»

La ventunesima giornata di Serie A si chiude con la vittoria dell’Inter sull’Empoli. Ecco le dichiarazioni rilasciate da Lautaro Martinez dopo la fine della partita.

LA PRESTAZIONE – Lautaro Martinez viene intercettato da Dazn al termine di Inter-Empoli e dichiara: «Cosa c’era nella mia esultanza al gol? Sicuramente un po’ di rabbia perché venivamo da un pareggio. Anche se col Bologna abbiamo fatto una buona partita abbiamo perso due punti. Noi dobbiamo continuare a guardare avanti. Oggi è stata una partita complicata. Nel primo tempo l’Empoli si è chiuso bene dietro e non ci ha creato problemi. Nel secondo tempo abbiamo velocizzato la palla e abbiamo trovato gli spazi. Tra le linee trovo spazio e riesco a girarmi. Vuol dire che abbiamo mosso bene e velocemente la palla. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo e meritiamo questi tre punti».

Lautaro Martinez nel post-partita di Inter-Empoli

L’IMPEGNO PER MIGLIORARE – E ancora Lautaro Martinez: «Quando si critica Lautaro Martinez bisogna andarci piano? Da quando ho iniziato a giocare a calcio ho sempre pensato a migliorare e a guardare in avanti. Questo è quello che voglio trasmettere ad Asllani sempre, in allenamento e ogni volta che ci vediamo alla Pinetina. È un ragazzo giovane, deve crescere tanto. Gli do una grandissima mano, in ogni allenamento fa il massimo, poi in campo dà l’anima. Tutti dobbiamo essere così, nel nostro spogliatoio vogliamo giocatori così, che difendono questa maglia e in ogni partita danno il massimo. Poi le cose possono andare bene o possono andare male, ma qua dentro dobbiamo dare il 100%».

IL 100% – Lautaro Martinez continua: «Asllani lo dà, i compagni lo danno, quindi tutta questa gente ci deve accompagnare come fa sempre. Lo assicuro io, e lo può assicurare anche Asllani, ogni giocatore che entra nel nostro spogliatoio lasciano il 100% per l’Inter. Quindi siamo orgogliosi dei compagni, continuare su questa strada perché la strada è ancora lunga. Adesso dobbiamo recuperare e guardare avanti. La sfida col Napoli sarà bellissima. Noi dobbiamo essere bravi, adesso siamo a -3 ma con una partita in meno che dobbiamo recuperare. Noi dobbiamo guardare il nostro, l’Inter, per migliorare perché ogni anno dobbiamo crescere sempre di più».

USCITO DAL TUNNEL – Infine, Lautaro Martinez afferma: «Il momento difficile è finito? Ogni giocatore attraversa un momento. Io come dico sempre do il massimo. A volte con tante partite la stanchezza del corpo e anche della testa si fa sentire. Psicologicamente è difficile però io sono contento. Lavoro per l’Inter e per i miei compagni e cerco sempre di dare il massimo».