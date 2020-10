Lautaro Martinez al 45′: “Cerchiamo di fare un altro gol. Conte…”

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

X è stato intervistato ai microfoni di “DAZN” al termine del primo tempo della sfida Lazio-Inter, terza giornata del campionato di Serie A, chiuso sul punteggio di 0-1 con il gol di Lautaro Martinez

INTERVISTA – Queste le parole di Lautaro Martinez dopo il primo tempo di Lazio-Inter, terza giornata del campionato di Serie A. «Salto di qualità grazie cerco ogni giorno di lavorare e dare il meglio per la squadra. Dobbiamo continuare così per cercare di fare un altro gol. Cosa mi urlava Conte? Mi parlava della posizione in campo con Nicolò (Barella, ndr). Noi comunichiamo così, ci telecomanda come alla play».