Lautaro Martinez al 45′: “Bene il primo tempo, continuare così per i 3 punti”

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Lautaro Martinez è stato intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine del primo tempo di Sassuolo-Inter, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A, chiuso sul punteggio di 0-2

INTERVISTA – Queste le parole di Lautaro Martinez dopo il primo tempo di Sassuolo-Inter, nona giornata del campionato di Serie A. «Spirito di squadra? Si è vista una reazione, in settimana abbiamo parlato. Stiamo facendo quello di cui abbiamo parlato, siamo contenti e dobbiamo continuare così. Conte? È sempre un martello, lavora così. Bene il primo tempo, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Dobbiamo continuare così per portare a casa i tre punti».