Lapadula esalta Pio Esposito: «Mi trovo benissimo con lui. Una realtà!»

Gianluca Lapadula si è pronunciato sulla sua alchimia con Francesco Pio Esposito, centravanti che si sta disimpegnando in maniera ottimale in questa stagione allo Spezia.

IL COMMENTO – Gianluca Lapadula ha parlato nella conferenza stampa successiva a Spezia-Sampdoria, match vinto dai liguri proprio grazie a una doppietta del calciatore italiano. Il centravanti ex Milan si è espresso anche sul legame con l’attaccante di proprietà dell’Inter Francesco Pio Esposito, al momento secondo nella classifica capocannonieri della Serie B con 14 gol all’attivo: «Con lui mi trovo benissimo. Quando si gioca a due punte una deve vivere per l’altra. Ad ogni modo, mi trovo bene anche con gli altri attaccanti presenti in rosa. Il mister lavora molto per farci stare bene insieme».