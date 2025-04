Lamine Yamal: «La pressione mi motiva. Il Barcellona andrà in finale»

Lamine Yamal risponde con personalità alle domande della giornalista prima di Barcellona-Inter. Il talento spagnolo è motivato.

SOGNO CHAMPIONS LEAGUE – Intervistato da Prime Video, Lamine Yamal risponde alla domanda relativa a quando giocava nei campetti di Barcellona e sognava di giocare partite del genere: «Tanto, davvero. Ogni volta che ero lì, pensavo di giocare la finale di Champions League. Ora sto vivendo questo sogno davvero, sono esattamente i momenti che sognavo quando ero lì, guardando la televisione e ora lo sto realizzando».

PRESSIONE – Lo stesso Lamine Yamal, con tantissima personalità, si esprime in questo modo: «Provo a fare quello che mi riesce meglio, giocare a calcio. Devo stare tranquillo e divertirmi. Credo che, quando ci si riesce a divertire, tutto viene più facile. Non posso pensare alla pressione che ho addosso, per me la pressione è una forma di motivazione. Quindi non posso che divertirmi e dare il massimo per questa maglia».

FINALE – Infine, lo stesso Yamal vestendosi da youtuber parla così ai suoi ipotetici follower: «Gli direi che si tratta della miglior partita possibile di questa giornata, che stiano attenti, e che il Barcellona darà tutto e che proverà a vincere a qualsiasi costo e che arriverà in finale».