Laimer: «Inter sa difendere bene e costruire gioco. Bayern Monaco, un sogno!»

Chiaramente parliamo di giocatori molto importanti per noi. Ma sappiamo come vogliamo difendere e non è una questione di singoli: c’è bisogno di un lavoro di gruppo, di aiutarsi tra i giocatori. Non è solo la difesa a essere chiamata in causa, ma tutti i giocatori della squadra. Non vogliamo concedere tanto, e chi rientrerà domani deve lavorare di gruppo. Vogliamo vincere queste partite.

Quanto sarà importante la sfida di domani, prima di quella di ritorno a Milano?

Un buon risultato all’andata ci può tranquillizzare. Però parliamo di una gara da 180 minuti, e anche un pareggio non ci metterebbe sotto stress. Cercheremo di vincere l’andata in casa, ma dobbiamo mostrare pazienza per preparare bene la gara e creare occasioni. Loro difendono molto bene.

Sfiderai il tuo connazionale Arnautovic

Con lui ho già parlato, ci abbiamo scherzato un po’ su. Bello ritrovarsi in questo tipo di sfide, non vedo l’ora di dargli il benvenuto qui a Monaco! Speriamo di vincere noi.

Muller prenderà il posto di Musiala, cosa vi aspettate da lui?

Una magia delle sue. Ci sono tanti giocatori che possono decidere le partite e lui è uno di quelli. Io sono fiducioso sul fatto che tutti possano fare qualcosa di straordinario domani. Noi come gruppo cercheremo di aiutarci a vicenda. Trasmette tanta energia, migliora chi gli sta intorno, anche perché vuole sempre migliorare se stesso. Ho potuto imparare molto da lui, avevo già giocato contro di lui in passato e penso che sia uno dei più grandi giocatori esistenti. Mi ha aiutato.

Sei arrivato da centrocampista e oggi giochi stabilmente da terzino. Dove ti trovi meglio?