Lahm rosica dal 2010: «Inter difensiva e fortunata! Oggi non è la favorita»

Lahm, ex leggenda e capitano del Bayern Monaco sconfitto in finale del 2010 proprio dall’Inter, in un’intervista rilasciata a Zeit è tornato a parlare proprio della sconfitta di quindici anni fa e un riferimento alla sfida di questa sera.

CHE CORAGGIO – Philip Lahm non ha evidentemente digerito la disfatta del 2010, e spara a zero sul percorso dei nerazzurri allenati da Mourinho: «Nella mia prima finale nel 2010 l’Inter del maestro della difesa José Mourinho ci ha battuto, l’Inter ha segnato su due lanci lunghi. Da quel titolo non hanno più vinto nulla in Europa. Già nel 2010 si intuiva che qualcosa stesse per finire. Per superare la semifinale contro la superiorità del Barcellona, l’Inter ha avuto bisogno di una dose enorme di fortuna. Nella prima tappa, un vulcano in Islanda è stato d’aiuto, poiché la sua eruzione ha reso difficoltoso il trasporto dalla Spagna. Nella partita di ritorno, l’Inter si è barricata in area di rigore in modo bizzarro».

Bayern Monaco-Inter vista oggi! Lahm lancia la sfida

TEDESCHI FAVORITI – Philip Lahm durante l’intervista poi fa riferimento alla sfida di questa sera, valida per l’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League: «Oggi l’Inter è l’ultima rappresentante del calcio italiano in Europa, ma non sarà la favorita contro il Bayern Monaco ai quarti di finale».

Fonte: Zeit