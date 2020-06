La Gumina: “Sampdoria scarica nel 1° tempo, poi spinta. Con la Roma…”

La Gumina ha giocato titolare per la prima volta con la maglia della Sampdoria, nella sconfitta per 2-1 contro l’Inter. L’attaccante ex Empoli e Palermo, ingaggiato nel mercato di gennaio, ha parlato ai canali ufficiali della società blucerchiata, proiettandosi subito sulla sfida di mercoledì contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni.

TESTA ALLA PROSSIMA PARTITA – Antonino La Gumina lascia da parte la sconfitta contro l’Inter, mostrando comunque un po’ di soddisfazione: «Sono contento per l’esordio dal primo minuto. L’importante è che abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, nel primo siamo andati scarichi. Dopo, per il secondo tempo, il mister ci ha dato una spinta in più: siamo entrati con il piglio giusto, e infatti li abbiamo messi in difficoltà, però purtroppo alla fine era tardi. La condizione fidica? Sto bene, stiamo spingendo dopo il Coronavirus: era giusto andare a mille ora, adesso stiamo bene e speriamo di farcela. Per raggiungere l’obiettivo (la salvezza, ndr) c’è bisogno di tutti, bisogna essere compatti e coesi per un unico obiettivo. Roma-Sampdoria è una partita come oggi, andiamo ad affrontare una grande squadra. Dobbiamo entrare da subito, come non abbiamo fatto oggi, forti e a mille. Questa, secondo me, è la chiave».