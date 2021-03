Kurtic al 45′: Â«Non dobbiamo mollare. Inter metterÃ  una marcia in piÃ¹Â»

Kurtic al 45′: «Non dobbiamo mollare. Inter metterà una marcia in più»

Kurtic stato intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine del primo tempo di Parma-Inter, partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 0-0

INTERVISTA – Queste le parole di Kurtic dopo il primo tempo di Parma-Inter, partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. «Atteggiamento buono, gara affrontata nel miglior modo possibile ma non basta. Loro sicuramente adesso metteranno una marcia in più, ma anche noi non dobbiamo mollare soprattutto mentalmente come atteggiamento e come voglia. Spese tante energie? Certo, giochiamo contro una delle squadre più forti d’Italia, è la squadra più forte per cui bisogna aiutarsi, raddoppiare, fare, inserirsi e a volte, se c’è da far male, bisogna fare anche male».