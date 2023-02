Krunic: «Questo il periodo più negativo, preparato partita difensiva»

Rade Krunic ha parlato in questo modo del Derby di Milano concluso pochi minuti fa ai microfoni di Sky Sport. Dura sconfitta per il Milan di Stefano Pioli.

VITTORIA – Rade Krunic ha detto questo ai microfoni di Sky Sport dopo Inter-Milan: «Sicuramente da quando sono qua e da quando c’è Pioli penso che questo sia il periodo più negativo. Noi facciamo sempre il massimo ma le cose non vanno come speriamo. Lavoriamo tutti i giorni, crediamo in noi stessi e proviamo a fare il nostro meglio ma continuiamo così. Siamo giù mentalmente per queste sconfitte ma con almeno una vittoria cambierebbe tutto. Non direi che è problema tattico, abbiamo vinto lo Scudetto allo stesso modo. Cambiato qualcosa mentalmente, non riesco a capire di preciso cosa sia. L’abbiamo preparata dal primo giorno cambiando tutto e provando a fare qualcosa di diverso. Abbiamo fatto male ultimamente, abbiamo preso troppi gol e dovevamo cambiare. Abbiamo preparato una partita più difensiva per evitare i gol e volevamo provare a difendere meglio la porta al primo tempo. Cercavamo i contropiedi, ma non siamo riusciti a fare ciò che cercavamo. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, creato qualcosa in più ed è stata l’unica cosa positiva».