Krunic: «Milan, si è rotto qualcosa? Vorrei saperlo anche io! Non più come prima»

Rade Krunic dopo Inter-Milan terminata sul punteggio di 1-0, su DAZN ha parlato dell’ennesima sconfitta nelle ultime partite parlando di cosa è cambiato nell’ultimo periodo.

ORA DIVERSO – Rade Krunic dopo Inter-Milan 1-0, ha parlato così dopo la partita: «Se perdi una partita così importante non c’è niente di positivo. L’importante è stato come abbiamo reagito nel secondo tempo, dove abbiamo fatto meglio nel primo tempo quando non abbiamo calciato neanche una volta. Abbiamo provato il 3-5-2, ci stava cambiare qualcosa dato che non abbiamo fatto bene ultimamente. Non abbiamo fatto tante cose che abbiamo preparato in allenamento. Oggi siamo stati più bassi aspettando, non era quello che volevamo perché abbiamo preso un gol da palla inattiva, una debolezza su cui dobbiamo lavorare. Non so cosa si è rotto rispetto la scorsa stagione, vorrei saperlo anche io, è un gruppo forte, ma qualcosa non è più come prima».