Krunic: Â«Inter, Pioli ha detto di pensare all’Europa. Spezia? InspiegabileÂ»

Krunic: «Inter, Pioli ha detto di pensare all’Europa. Spezia? Inspiegabile»

Condividi questo articolo

MILAN, ITALY – NOVEMBER 29: Rade Krunic of A.C. Milan battles for possession with Cristian Kouame of ACF Fiorentina during the Serie A match between AC Milan and ACF Fiorentina at Stadio Giuseppe Meazza on November 29, 2020 in Milan, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato in vista del derby di Milano contro l’Inter in programma domenica alle 15. I rossoneri dovranno prima affrontare la Stella Rossa domani in Europa League.

ATTESA – Rade Krunic ha parlato ai microfoni di Mozzartsport. Queste le sue parole sulla sconfitta di sabato in Serie A e sul derby di Milano: «Abbiamo parlato dopo la partita contro lo Spezia. Non posso dire che li abbiamo sottovalutati o che non ci siamo allenati bene. Abbiamo fatto tutto come sempre e non so proprio come spiegare cosa è successo sabato. Il modo in cui abbiamo perso è un disastro. Non giocavamo una partita così brutta da quasi due anni. Derby? Onestamente guardiamo partita per partita e il mister ha detto oggi che dobbiamo pensare prima alla Stella Rossa e poi all’Inter. Ma sappiamo che il derby di Milano è tutto e che se ne parla tra la gente».

Fonte: republika.rs