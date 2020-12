Kramer: “Terzo gol? Siamo delusi. Pronti ad affrontare il Real Madrid”

Photo 83297347 AdnanV | Dreamstime.com

Christoph Kramer del Borussia Monchengladbach ha parlato ai microfoni della “UEFA”. Ecco le parole del centrocampista tedesco dopo la sconfitta contro l’Inter.

DELUSIONE – Christoph Kramer esprime delusione per la sconfitta del Borussia Monchengladbach contro l’Inter. E dichiara poi battaglia al Real Madrid, in vista dell’ultima sfida. Ecco le sue parole: «C’è delusione, soprattutto quando pensavamo di aver segnato il terzo gol. Questi sono le linee sottili che definiscono le cose ai livelli più alti. Eravamo solo sul bordo sbagliato, stasera. Non penso che perdere ci serva per imparare, ma questo fa parte del nostro sviluppo. Comunque, all’inizio dei gironi, se ci avessero offerto di essere in testa al girone a una gara dalla fine e col destino nelle nostre man, avremmo tutti messo la firma. Siamo pronti per quello che ha in serbo il Real nell’ultima partita. Abbiamo dimostrato la nostra qualità e mostrato che possiamo ribaltare il risultato contro il Real. Dobbiamo credere in noi stessi e giocare con più convinzione di quanto abbiamo fatto stasera».