Koundé: “Siviglia, vittoria di gruppo! Meritato: mai avuto dubbi”

Jules Koundé, difensore del Siviglia che ieri è uscito vittorioso contro l’Inter in finale di Europa League, ha espresso tutta la sua soddisfazione attraverso i canali ufficiali del club.

SODDISFAZIONE – Jules Koundé si dice orgoglioso per la vittoria maturata in finale di Europa League contro l’Inter: «Abbiamo sempre giocato bene nonostante lo svantaggio per 1-0, abbiamo giocato come volevamo, alla fine abbiamo vinto. Non abbiamo avuto dubbi. Abbiamo un gruppo spettacolare, siamo una squadra molto completa, vogliamo sempre di più, mordiamo, siamo pronti, insieme, alla fine è quello che ti dà tutte le vittorie».

DA PROTAGONISTA – Koundé è felice per il suo primo titolo vinto con gli spagnoli: «Molto felice di aver avuto l’opportunità di partecipare attivamente a questo titolo. È un titolo di tutta la squadra, ce lo meritiamo per il lavoro di tutta la stagione. Sono molto orgoglioso. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati all’inizio della stagione. Sapevo che venire al Siviglia significava voler vincere titoli, vincere tutto… sono molto contento della mia prima finale, del mio primo titolo e del mio sesto per il Siviglia».

Fonte: sevillafc.es