Koulibaly: «Un punto con l’Inter è importante! Eurogol di Dzeko, difficile»

Koulibaly ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Inter, sfida della venticinquesima giornata di Serie A terminata sul risultato di 1-1 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

BUON PUNTO – Kalidou Koulibaly parla così ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Inter: «Effettivamente penso che potevamo fare di più, nel secondo tempo abbiamo subito un po’ troppo. Loro hanno fatto un eurogol perché fare gol da quella posizione è molto difficile. Potevamo gestire la palla meglio, siamo stati un po’ molli. Penso che ci fosse un po’ di paura ma non dobbiamo essere scontenti perché un punto contro l’Inter è importante. Dobbiamo continuare a crederci perché stiamo facendo bene. Dobbiamo continuare a lavorare senza mai mollare. Il mio ritorno a Napoli? E’ stata una settimana particolare, lunedì ero in Senegal e oggi a Napoli a giocare. Mi hanno accolto bene, con una bella sorpresa all’aeroporto, poi sono andato subito in allenamento. Sono molto felice perché ora tocca a me stare qui e provare a realizzare il sogno del Napoli. Sarà dura ma daremo il 200%. Io capitano? Non penso che bisogna parlare di questo oggi, Lorenzo Insigne è l’immagine e il simbolo del Napoli. Adesso penso che c’è una bella corsa da fare da qui alla fine del campionato, almeno vogliamo arrivare in Champions League poi il sogno è il bonus. Faremo di tutto e lavoreremo tanto».