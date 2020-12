Koulibaly: “Tanta delusione. Gli episodi non ci hanno premiato”

Kalidou Koulibaly esprime profonda delusione dopo la sconfitta del Napoli in casa dell’Inter. Ecco le sue parole a fine gara, riportato dal sito degli azzurri.

DELUSIONE – Kalidou Koulibaly esprime profondo rammarico per la sconfitta al termine di Inter-Napoli. Ecco la sua analisi: «Una sconfitta che fa male e ci lascia tanta delusione. Abbiamo giocato con personalità e meritavamo almeno il pareggio. Le occasioni le abbiamo create e credo che la nostra prestazione sia piena di cose positive».

CAMMINO – Koulibaly rifiuta però di abbattersi: «Spiace tanto per come sono andate le cose. Gli episodi non ci hanno premiato, ma la strada è questa sia come gioco che come mentalità. Il campionato è lungo, ci sono tantissime partite e dobbiamo reagire subito e riprendere il nostro cammino».

