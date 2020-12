Koulibaly: “Sconfitta che fa male! Insigne? In campo si dicono tante cose”

Condividi questo articolo

Insigne Koulibaly Juventus-Napoli

Koulibaly è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Inter-Napoli, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del difensore azzurro

RAMMARICO – Kalidou Koulibaly parla così al termine di Inter-Napoli: «Una sconfitta che ci fa un po’ male perché secondo me abbiamo fatto la partita giusta, con la mentalità giusta. Peccato per questo rigore che è arrivato però abbiamo creato tanto, abbiamo anche alzato il livello quando eravamo in dieci e quindi ci dispiace non aver almeno pareggiato. L’espulsione di Insigne? Secondo me in campo si dicono tante cose, poi lui non ha detto cose così importanti. Dopo l’arbitro ha deciso così, ci dispiace perché abbiamo perso un grande calciatore, speriamo che non avrà tante giornate di squalifica».

SCUDETTO – Koulibaly chiude con una riflessione sulle chance scudetto: «Napoli da Scudetto? Questo dovete dirlo voi, noi lavoriamo per fare più punti possibili. Dobbiamo essere consapevoli che la strada è lunga, dobbiamo vincere le partite anche con chi ci sta davanti. Domenica con la Lazio sarà un test importante, dovremo dare ancora di più».