Kouame: “Inter-Fiorentina, bene la prestazione ma delusi per il risultato”

Condividi questo articolo

Christian Kouamé Fiorentina-Torino

Intervistato ai microfoni di “Violachannel”, Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, ha parlato della partita persa in casa dell’Inter

INTER-FIORENTINA – Queste le parole di Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, sulla partita persa in casa dell’Inter. «Tra meno di una settimana si gioca di nuovo, quindi andiamo a casa delusi. Se portavamo a casa risultato ci dava ancora più fiducia per la prossima, ma è successo che abbiamo perso. Gol? Sono contento, però mi dispiace lo stesso perché la dovevamo portare a casa. Non è andata bene oggi, speriamo che vada bene la prossima. Rammarico? No, la prestazione l’abbiamo fatta. Siamo venuti qua e non abbiamo pensato a difendere solo. Abbiamo pensato di andare a Milano e cercare di giocarcela perché ci saranno opportunità per fare gol e siamo riusciti a fare tre gol e sono stati bravi loro a farne quattro. Però andiamo a casa soddisfatti della prestazione, ma delusi del risultato. Buona prestazione? Noi siamo questi. Dobbiamo sempre stare in gruppo, correre l’uno per gli e così possiamo fare grandi cose. Il calcio è così: oggi va bene, domani no. Come ho detto, andiamo a casa e pensiamo subito alla prossima partita. Siamo venuti qua a Milano, abbiamo giocato contro l’Inter, abbiamo fatto una buona gara. Peccato per il risultato, però noi torniamo a Firenze e ci prepareremo per la partita di venerdì (in casa contro la Sampdoria, ndr) e cercheremo di portare punti a casa».