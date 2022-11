Koopmeiners: «Mancato solo il gol del pareggio! Inter grande squadra»

Teun Koopmeiners dopo Atalanta-Inter terminata sul punteggio di 2-3, intervistato da Sportitalia ha ammesso la superiorità dell’Inter.

TERZA SCONFITTA – Koopmeiners ha commentato così la partita persa con l’Inter per 2-3: «Oggi è mancata il gol del 3-3, noi siamo partiti forte poi però c’è stato un calo e loro sono stati bravi a sfruttare questo momento. Le critiche fanno parte del gioco, noi però conosciamo le nostre qualità e ci alleniamo per migliorare sempre di più. L’Inter è una grande squadra capace di rendersi pericolosa e quando affronti giocatori del genere non puoi permetterti disattenzioni. Sul 3-2 ci sono state le occasioni per pareggiare ma sfortunatamente non è andata così».