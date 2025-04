Kompany stizzito: «Non darò informazioni sui titolari. Muller? Incertezza»

Vincent Kompany ha parlato nella conferenza stampa di vigilia di Bayern Monaco-Inter, sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni.

CONFERENZA STAMPA VINCENT KOMPANY – VIGILIA DI BAYERN MONACO-INTER

Sei preoccupato per i tanti infortuni?

Siamo in una situazione difficile. Ma siamo in Champions League e dobbiamo guardare avanti! I giocatori disponibili saranno all’altezza e sono sicuro che daranno il massimo. Ho fiducia in questi giocatori e non mi voglio lamentare, il nostro obiettivo non cambia. E neanche le mie strategie.

In che posizione giocherà Muller domani?

Devo ancora decidere chi giocherà domani. Dobbiamo avere grande rispetto di una leggenda come Muller, nella mia testa c’è solo la partita di domani con l’Inter e di prepararci al meglio, poi dovrò decidere chi e come farlo giocare. Si parla tanto, ma la nostra attenzione è solo sulla sfida di domani, ma è normale parlare di un giocatore come Muller.

Allora chi può sostituire Musiala? Gnabry può essere un’opzione?

Possiamo parlare di tanti giocatori, ma servirà impegno perché il solo talento non basta. Finora abbiamo sempre parlato di singoli: Coman, Goretzka, ma non è questa la mia intenzione. Chi gioca significa che è al 100% e ha la mia fiducia. A fine stagione faremo le nostre valutazioni. È chiaro dunque che non vuole dare indicazioni di formazione, ma Muller può sostituire Musiala o cambierà modulo? Non voglio dare troppe informazioni, esatto. Abbiamo già giocato un paio di partite senza Musiala. Guardate indietro e vedere che soluzioni tattiche ho adottato. Devo fare la scelta migliore per la partita di domani, non è facile sostituire un talento come quello di Musiala. Cosa si aspetta dall’Inter? Parliamo di una squadra ben organizzata, che trova sempre il modo di essere pericolosa e non solo in contropiede. La costruzione della manovra è sempre intelligente, sono forti sulle palle inattive e segnano tanti gol. Però anche noi sappiamo fare tanti gol. Ci sono speranze di recuperare Neuer e Coman per la sfida di ritorno? Non lo so, vedremo. Ogni giorno possono verificarsi novità importanti sulle condizioni fisiche dei miei calciatori. Speriamo, ma non abbiamo garanzie.